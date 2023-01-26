برلمانية: زيارة الرئيس السيسي للهند تؤكد على مكانة مصر إقليمياً ودولياً 

أكدت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً للهند، كضيف شرف فى احتفالات نيودلهى بيوم الجمهورية الهندية.

وأضافت: جولات الرئيس الخارجية تؤكد على ما وصلت اليه الجمهورية الجديدة عربياً واقليمياً ودولياً ، وما تتمتع به من دور محوري مؤثر بالمنطقة نتيجة رؤية ومجهود الرئيس السيسي في اعادة مصر لمكانتها علي الساحة العالمية.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن مشاركة الرئيس السيسي كضيف شرف باحتفالات الهند بعيد الجمهورية، رغم ما شهدته هذه العلاقات من العمق والترابط في التنسيق بين قيادات البلدين إبان مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي هي الأولي من نوعها التي يحل فيها رئيس مصري كضيف رئيسي في احتفالية قومية لدولة كبري، مؤكدة أن الزيارة ستشهد فتح آفاق تعاون جديدة تحقق من خلالها طموحات وآمال الشعبين المصرى والهندي في القريب العاجل.

وعن دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة العشرين التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل، قالت رقية الهلالي، تعكس مدى التقدير والاحترام الكبير الذي توليه القيادة الهندية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، للنهوض بمصر وتحقيق تنمية مستدامة ورؤية مستقبلية يشهد لها العالم .

وثمنت نائبة حماة الوطن، لقاء الرئيس السيسي على هامش زيارته مع عدد من المسئولين فى الهند، وعلى رأسهم ناريندرا مودي رئيس الوزراء، والسيدة "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر خلال الفتره المقبلة، لافته إلى أن الزيارة تكشف مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية السياسية المتزنة التي يمارسها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠".

وبدأت مراسم الاحتفال بيوم الجمهورية الرابع والسبعين بوضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكاليل الزهور على "شعلة الجندي الخالد" بالنصب التذكاري وعقب ذلك تم عزف السلام الوطني لجمهورية الهند واستعراض حرس الشرف.