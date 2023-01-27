الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 27-1-2023

الدولار
الدولار

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي سجلها أمس الخميس، ويرجع ذلك إلى توقف حركة التداولات في البنوك المصرية مع الاجازة التي حصلت عليها البنوك أمس الخميس مع احتفالات عيد الشرطة بالإضافة إلى الاجازة الاسبوعية لهم يومي الجمعة والسبت.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.85 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء ، 29.84  جنيه للبيع.
  • الدولار في  البنك الأهلي المصري : 29.74 جنيه للشراء ، 29.84 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك CIB: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع .
  • الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.9 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • الدولار في المصرف المتحد: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك HSBC  :29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
  • الدولار بنك قناة السويس:  29.84 جنيه  للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

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وحسب تقرير أجرته وكالة رويترز من 18 من الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع صعود قيمة الجنيه المصري الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته الان مقابل الدولار بحلول شهر يونيو المقبل ليصل إلى 26.24 جنيه ، ثم يعاود الارتفاع مرة ثانية قرب حدود 28.50 جنيه ولكنها أقل من سعره العالي الذي يقترب من 30 جنيه في السوق الرسمي, 

أسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار الأمريكى​29.8286 جنيه 29.9233 جنيه
سعر اليورو​32.4118 جنيه32.5297 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​36.7310 جنيه36.8596 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​32.3556 جنيه32.4724 جنيه
100 ين يابانى​22.9822 جنيه23.0605 جنيه
سعر الريال السعودى​7.9448 جنيه7.9711 جنيه
سعر الدينار الكويتى​97.6898 جنيه98.0386 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​8.1202 جنيه8.1482 جنيه
سعر اليوان الصينى​4.3953 جنيه4.4118 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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