سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 27-1-2023

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي سجلها أمس الخميس، ويرجع ذلك إلى توقف حركة التداولات في البنوك المصرية مع الاجازة التي حصلت عليها البنوك أمس الخميس مع احتفالات عيد الشرطة بالإضافة إلى الاجازة الاسبوعية لهم يومي الجمعة والسبت.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.85 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء ، 29.84 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري : 29.74 جنيه للشراء ، 29.84 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

الدولار في بنك CIB: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع .

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.9 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

الدولار في بنك HSBC :29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

الدولار بنك قناة السويس: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

وحسب تقرير أجرته وكالة رويترز من 18 من الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع صعود قيمة الجنيه المصري الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته الان مقابل الدولار بحلول شهر يونيو المقبل ليصل إلى 26.24 جنيه ، ثم يعاود الارتفاع مرة ثانية قرب حدود 28.50 جنيه ولكنها أقل من سعره العالي الذي يقترب من 30 جنيه في السوق الرسمي,

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكى​ 29.8286 جنيه 29.9233 جنيه سعر اليورو​ 32.4118 جنيه 32.5297 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى​ 36.7310 جنيه 36.8596 جنيه سعر الفرنك السويسرى​ 32.3556 جنيه 32.4724 جنيه 100 ين يابانى​ 22.9822 جنيه 23.0605 جنيه سعر الريال السعودى​ 7.9448 جنيه 7.9711 جنيه سعر الدينار الكويتى​ 97.6898 جنيه 98.0386 جنيه سعر الدرهم الاماراتى​ 8.1202 جنيه 8.1482 جنيه سعر اليوان الصينى​ 4.3953 جنيه 4.4118 جنيه