الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصديق الذي أهدى ذهب زوجته لجاره: الرسول أوصانا على سابع جار

رمضان”، الرجل المصري
رمضان”، الرجل المصري

قال “رمضان”، الرجل المصري الذي أهدى ذهب زوجته لجاره اليمني من أجل علاج ابنته، إن أكثر من شيء شجعني على مساعدة الحاج أحمد؛ أولًا أنني كنت متابع الموضوع منذ البداية، وثانيًا هو جاري، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار.

وأضاف بابا رمضان خلال مداخلة ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه يجب على الإنسان أيقف ويساعد أخيه المسلم، حتى لو لم يكن مسلمًا، فالدين هو المعالة، كما أن الحاج أحمد جاره رجل طيب وبه جميع الصفات الحسنة، لافتاً إلى أن ذلك ما شجعه على الوقوف بجانبه ومساعدته، معقباً: "هذا أقل شيء أستطيع أن أقدمه له". 

وأوضح أن الحاج أحمد اليمني، هو جاره منذ سبعة أشهر، لافتاً إلى أنه اختلط به أكثر منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، معقبًا: "أشعر أني أعرفه منذ 50 سنة، عمري 58 سنة ولم أقابل شخص مثله في حياتي، وهذه ليست مجاملة، فهو رجل طيب طيبة لا يوجد منها، ورجل متدين وصاحب أخلاق، به جميع الصفات الحسنة، لو أن كل الناس مثل الحاج أحمد لكانت الدنيا بخير".

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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