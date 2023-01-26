الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال في كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد وريال
أتلتيكو مدريد وريال مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى هذا الدور عقب الفوز على ليفانتي بهدفين دون رد، بينما فاز ريال مدريد على فياريال بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام الريال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، هيرموسو، رينيلدو.

خط الوسط: جريزمان، رودريجو دي بول، كوكي، ليمار.

خط الهجوم: كوريا، موراتا.
 

دييجو سيميوني اتلتيكو مدريد ريال مدريد كاس ملك اسبانيا سانتياجو برنابيو

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