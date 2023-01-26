ملكيو مصر يحيون ذكرى القديس كسانوفون وزوجته مريم وولديهما أركاديوس ويوحنّا

تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى القديس كسانوفون وزوجته مريم وولديهما أركاديوس ويوحنّا.

وقالت الكنيسة إنَّ القدّيس كسانوفون، أحد أعضاء مجلس الشيوخ في القسطنطينيّة، وزوجته، وولداهما أركاديوس ويوحنا، عاشوا في قداسة الحياة المسيحية، وأنهوا جميعهم حياتهم منقطعين إلى الله في الحياة الرهبانية في براري فلسطين، في مطلع القرن السادس. وكان ولداهما من طلاب مدرسة الحقوق في بيروت.

فقبض عليهما القراصنة. فذهب كسانوفون وامرأته للبحث عنهما. فوجداهما راهبين في الأراضي المقدسة. فانتحلا معهما العيشة الرهبانية.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "أريد أن أجعلك تقرئين كتاب الحياة الذي يحتوي على عِلمِ الحُبّ". عِلْمِ الحٌبّ، أجل! إنّ هذه الكلمة ترنّ في مسامع نفسي رنينًا عذبًا، وأنا لست راغبةً إلاّ في هذا العِلْم. في سبيله، وبعد أن قدّمت ثرواتي كلّها، أعتبر على مثال عروس نشيد الأناشيد، أنّني لم أبذل شيئًا (نش 8: 7)... أُدرِكُ جَيِّدًا أنَّ الحُبَّ وحده يستطيع أن يُكسِبُنا حُظوَةً في عينيّ الله، وإنّ هذا الحبّ هو الخير الوحيد الذي أطمح إليه.

وقد طاب للرّب يسوع أن يكشف لي الطريق الوحيد المؤدّي إلى هذا الأتون الإلهي. هذا الطريق هو استسلام الطفل الصغير الذي يغفو بلا خوف بين ذراعيّ أبيه، "مَن كانَ ساذجًا فليَملْ إلى هنا" هذا ما قاله الرُّوح القدس بفم سليمان. كما قال روح الحبّ عينه أيضًا: "فإنّ الصغير أهل الرحمَة" باسمه، كشف لنا النبيّ إشعيا أنّه في اليوم الأخير "يَرعى الربّ قَطيعَه كالراعي يَجمَعُ الحُملانَ بِذراعِه ويَحمِلُها في حِضنِه"