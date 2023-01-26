الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن حجب 10 طن أرز ودقيق عن الأسواق بالجيزة

أرز
أرز

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحجز صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 10 طن أرز ودقيق أبيض، عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة البدرشين، 24 ساعة علي ذمة التحريات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز والدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 10 طن أرز ودقيق بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جهات التحقيق الجيزة حجز صاحب مخزن تجارة لسلع الغذائية 10 طن أرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يرفض استقالة أعضاء لجنة الانضباط

بعد سقوطها.. «الأعلى للآثار» يكشف حقيقة أثرية قبة سيدى الأربعين

الكشف على 250 مواطناً في قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمطروح

الفقي يشهد حفل مديرية أمن سوهاج بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة

مباحثات «فرنسية -عراقية» لبحث فرص تعميق التعاون المشترك

«نصير» بمعرض الكتاب: هناك ضرورة ملحة لوضع تشريعات تصون حقوق الملكية الفكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل