حجز صاحب مخزن حجب 10 طن أرز ودقيق عن الأسواق بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحجز صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 10 طن أرز ودقيق أبيض، عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة البدرشين، 24 ساعة علي ذمة التحريات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز والدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 10 طن أرز ودقيق بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.