الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المارونية في الخميس الثالث بعد الغطاس: حبنا لمحبة الله يدفعنا للبحث عنه

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول يوم الخميس من الأسبوع الثالث بعد الدنح عيد الغطاس.

وبهذه المناسبة قالت الكنيسة في عظتها الاحتفالية: “أنا وقح ومتهوّر، يا نجدتي ودعمي الدائم، أنت الذي لا يكلّ أبدًا! أنظر، ها هو حبّي لمحبّتك الذي يدفعني للبحث عن وجهك، أنت تراني؛ وأنا لا أستطيع أن أراك؛ لكنّك جعلتني أرغب فيك، وفي كلّ ما يعجبك فيّ، أنت تغفر فورًا لهذا الأعمى المسرع نحوك، وتمدّ له يدك ما إن تراه يتعثّر”.

لكن ها هو صوت شهادتك يدوّي في عمق نفسي ويستجيب لرغبتي، ها هو يهدر ويزعزع كلّ ما في باطني، فيما يُعمي بريق حقيقتك الساطع عينيّ الداخليّتين، يذكّرني هذا الصوت بما قلته: "أَمَّا وَجْهي فلا تَستَطيعُ أَن تَراه لأَنَّه لا يَراني الإِنْسانُ وَيحْيا" . أمّا أنا الغارق في الخطيئة، فلم أقوَ حتّى هذا اليوم أن أموت لنفسي كي أحيا لأجلك فقط . إنّما بحسب كلمتك ونعمتك، أبقى هنا منتظرًا على صخرة إيماني، في هذا المكان بجانبك. مرتكزًا على هذا الإيمان، أتحلّى بالصبر قدر المستطاع منتظرًا، وأقبّل "يمينك التي تحميني وذِراعِك التي تسترني".

أحيانًا، عندما أتأمّل ذلك الذي يراني وأثابر على رؤيته من الخلف، وعلى رؤية التواضع الذي تحلّى به الرّب يسوع المسيح ابنك عندما عاش الحياة الإنسانيّة، أقف وأتأمّل... لقد أضرم القليل ممّا استطعت أن أشعر به وأن أدركه شعلة رغبتي الداخليّة. قلّما أصبر حتّى تظلّلني بيدك، وتغرس فيّ نعمتك التي تتألّق كي، وبحسب جواب حقيقتك، أموت لنفسي وأحيا لأجلك، فأبدأ بتأمّل وجهك وباكتشافه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

«التضامن» اليوم .. 9 ملايين زيارة للتوعية بتنظيم الأسرة وافتتاح 200 عيادة جديدة

إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

باقي من الزمن 56 يومًا.. موعد شهر رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟