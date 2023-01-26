الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موسم إجازة منتصف العام.. «اتنين للإيجار» يحصد 140 ألف جنيه في 24 ساعة

اثنين للإيجار
اثنين للإيجار

ضمن موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023، عرض أمس الأربعاء فيلم "اتنين للإيجار" ووصلت إيراداته التي بلغت 139 ألفًا و98 جنيهًا، فى أول أيام عرضه فى السينمات المختلفة.

قصة فيلم «اتنين للإيجار»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حيث يبحث العاطلان صفيحة وحمادة الذي يقوم بيه النجمان بيومي فؤاد ومحمد ثروت عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

أبطال العمل

فيلم “اتنين للإيجار” تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.

وروجت الفنانة إسعاد يونس للعمل من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: “توكلنا على الله.. قريبًا”، وتشارك النجمة إسعاد يونس كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم “اتنين للإيجار” وتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث.

موسم إجازة منتصف العام الدراسي اتنين للإيجار السينمات المختلفة بيومي فؤاد محمد ثرةوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يرفض استقالة أعضاء لجنة الانضباط

بعد سقوطها.. «الأعلى للآثار» يكشف حقيقة أثرية قبة سيدى الأربعين

الكشف على 250 مواطناً في قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمطروح

الفقي يشهد حفل مديرية أمن سوهاج بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة

مباحثات «فرنسية -عراقية» لبحث فرص تعميق التعاون المشترك

«نصير» بمعرض الكتاب: هناك ضرورة ملحة لوضع تشريعات تصون حقوق الملكية الفكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل