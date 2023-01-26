موسم إجازة منتصف العام.. «اتنين للإيجار» يحصد 140 ألف جنيه في 24 ساعة

ضمن موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023، عرض أمس الأربعاء فيلم "اتنين للإيجار" ووصلت إيراداته التي بلغت 139 ألفًا و98 جنيهًا، فى أول أيام عرضه فى السينمات المختلفة.

قصة فيلم «اتنين للإيجار»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حيث يبحث العاطلان صفيحة وحمادة الذي يقوم بيه النجمان بيومي فؤاد ومحمد ثروت عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

أبطال العمل

فيلم “اتنين للإيجار” تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.

وروجت الفنانة إسعاد يونس للعمل من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: “توكلنا على الله.. قريبًا”، وتشارك النجمة إسعاد يونس كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم “اتنين للإيجار” وتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث.