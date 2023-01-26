كواليس سحل طالب بالمعصرة.. والتحريات:«بتحريض من محامي»

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث تفاصيل سحل طالب علي يد عاطلين بمنطقة المعصرة.

وتبين من التحريات، قيام محام مقيم بذات العقار محل سكن الضحية، بتحريض المتهمين لضرب وسحل الطالب، انتقاما من والده بسبب خلافات بينهما.

وورد بلاغ لأجهزة مديرية أمن القاهرة بشأن اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجني عليه و(أحد جيرانهم - مقيم بدائرة القسم).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتبين قيامه بالاستعانة بـ (عاطلين - مقيمين بالجيزة) لارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات" مستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان وأيدت والدته ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.