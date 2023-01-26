الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى الهند لتعزيز الشراكة

السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي،

أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند في تعزيز الشراكة بين البلدين، قائلاً: "إن العلاقات بين مصر والهند تتجاوز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية “dmc”، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولتين تضعان أسسا جديدة لعلاقات دولية قد تكون أكثر نضجًا بعيدة عن تنافس الدول الكبرى الثلاثة، التنافس الذي يضر بالأمن والسلم في العالم كله.

وأوضح أن الدول الغير أعضاء في مجلس الأمن الدائمين، لافتاً إلى أن مصر والهند تستطيعان أن توحدا جهودهما ويضعان رؤى مشتركة مبنية على أسس السلام والاستقرار والتنمية أيضاً، بحيث يصل المجتمعان لأقصى درجة من الاستفادة من هذه العلاقات التى يسودها السلام والوئام، والعمل على تنمية البلدين عن طريق تنمية العلاقات المشتركة من ناحية الاستثمار، من حيث التبادل التجاري، السياحة، وكل ما يعود على الإنسان في البلدين بقدر أكبر من الرفاهية في المستقبل.

وأشار إلى أن المتغيرات الزمنية أثرت على مدى قبول فكرة عدم الانحياز في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن لدينا رصيدا كبيرا من العلاقات القوية نستطيع أن نبني عليها نموذجا جديدا يتوافق مع تطورات الأمور في العالم الآن. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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