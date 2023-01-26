دشنهما مطران سمالوط.. تعرف على مشتملات كنيستي بني غني والجبل الغربي
قام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، بتدشين كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل غبريال بقرية بني غني، وفيما يلي سطور عن الكنيسة الجديدة:
- بُنيت الكنيسة على مساحة 450 متر مربع.
- ومكونه من طابقين.
- الأول عبارة عن كنيسة وقاعة مناسبات.
- أما الثاني فعبارة عن كنيسة وبها مدرج.
- فضلاً عن مبنى الخدمات المكون من 6 طوابق.
- عبارة عن فصول للتربيه الكنيسة وسكن للآباء الكهنة.
- هذه الكنيسة تخدم 400 أسرة.
- وقد جاءت بعد هدم الكنيسة القديمة الصغيرة والتي لم تعد تناسب أعداد المصلين.
كما قام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، بتدشين كنيسة رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بالجبل الغربي، وفيما يلي سطور عن الكنيسة الجديدة:
- المساحة الكليه 600 متر.
- الكنيسة مبنية على مساحة 400 متر بالإضافة إلى مبنى خدمات ملاصق.
- تتكون الكنيسة من ثلاثه طوابق.
- الكنيسة تشغل الطابق الأول.
- والثاني عبارة عن كنيسة صغيرة وسكن للأب الكاهن.
- أما الثالث فيشمل حضانة تخدم 50 طفل وفصول للتربية الكنسية.
- ترعى الكنيسة 400 أسرة مسيحية.
- وهي تخدم مناطق عزبة الملاك والترعة الشرقية وقرية 3 وملحق قرية 3.