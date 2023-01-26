دشنهما مطران سمالوط.. تعرف على مشتملات كنيستي بني غني والجبل الغربي

قام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، بتدشين كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل غبريال بقرية بني غني، وفيما يلي سطور عن الكنيسة الجديدة:

بُنيت الكنيسة على مساحة 450 متر مربع.

ومكونه من طابقين.

الأول عبارة عن كنيسة وقاعة مناسبات.

أما الثاني فعبارة عن كنيسة وبها مدرج.

فضلاً عن مبنى الخدمات المكون من 6 طوابق.

عبارة عن فصول للتربيه الكنيسة وسكن للآباء الكهنة.

هذه الكنيسة تخدم 400 أسرة.

وقد جاءت بعد هدم الكنيسة القديمة الصغيرة والتي لم تعد تناسب أعداد المصلين.

كما قام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، بتدشين كنيسة رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بالجبل الغربي، وفيما يلي سطور عن الكنيسة الجديدة: