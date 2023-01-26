الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يدشن بنك الأسئلة الإلكتروني المتنامي للمرحلة الإعدادية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دشن مشروع بنك الأسئلة الإلكتروني المتنامي والذي يضم آلاف الأسئلة في كل المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية وذلك خلال زيارته للمطبعة السرية.

وأضافت وكيل الوزارة أن بنك الأسئلة يوظف مبدئيا لخدمة طلاب الصف الأول الإعدادي كخطوة أولى حسب تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك لأول مرة بالمحافظة مما يخدم عملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات بنظام البابل شيت.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أنه تم تشكيل لجنة برئاستها وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير إدارة التوجيه الفني ومدير إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي.

وأشارت وكيل الوزارة أن عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات صفوف المرحلة الإعدادية قائمة على قدم وساق من خلال مواصفات فنية مبرمجة على أجهزة الكمبيوتر المخصصة لهذا الغرض.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام التعليم العام أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية سوف تعلن اعتبارا من السبت القادم الموافق ٢٨ يناير عن طريق المدارس.

اعدادي ارة ادارة ابتدائي الابتدائية الاعدادي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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