الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاري لويس: إقبال عالمي على الملابس الجاهزة المصرية

قالت هاري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه تم تزويد حجم الإنتاج من الملابس الجاهزة عن العام الماضي، إضافة إلى التنسيق مع الدول المنافسة لتحسين جودة إنتاج الملابس الجاهزة، وهذه الإجراءات أدت إلى تعزيز واردت مصر من الملابس الجاهزة لتوفير العملة الصعبة.

تحسين جودة البنية التحتية  

وأكدت هاري لويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، أن المصانع المصرية قامت بعمل تطوير كامل في البنية التحتية والماكينات المستخدمة لتحسين جودة المنتج، ولهذا الملابس الجاهزة المصرية أصبح لها اسم ومكانة كبيرة في العالم. 

الملابس القطنية المصرية 

وأضافت في حديثها، أن الخامات القطنية المصرية تحظى بالنصيب الأعلى من الصادرات المصرية، مشيرة أن مصر مهتمة الآن بتصنيع الملابس الرياضية البوليستر الطبيعي بسبب شدة الإقبال العالمي عليها.

هاري لويس تصديرر الملابس الجاهزة اكسترا نيوز مال وأعمال الملابس القطنية والبوليستر

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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