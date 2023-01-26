٢٨ يناير.. انطلاق فعاليات جامعة الطفل في ضيافة جامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس فاعليات جامعة الطفل خلال الفترة من 1/28/ 2023 وحتى 11\2\2023، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة شهيرة سمير زكي ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، الدكتورة جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل وتحت إشراف الدكتورة نهى الرافعي منسق البرنامج و نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بجامعة عين شمس .

ويعقد حفل افتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل يوم السبت الموافق 28 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة 502 بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفى الدمرداش.

و تتضمن الفاعليات التى تقام علي مدار أسبوعين زيارات الطلاب المشاركين في الجامعة لكليات ( التربية النوعية - التمريض - الهندسة - العلوم - الصيدلة - الآثار - الحاسبات والمعلومات - الطب - الدراسات العليا للبحوث البيئية) ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى رحلة خارجية.

يذكر أن جامعة الطفل هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال، فيعتبر من أكبر برامج التعليم الإبداعي التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية ) حوالي 45 جامعة) ومن أهمها "جامعة عين شمس" ويقبل البرنامج الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 حتي 15 سنة من مختلف محافظات الجمهورية ويتم توزيعهم على أقرب جامعة لمحل إقامتهم، ويقدم البرنامج تخصصات علمية مختلفة محددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إستنادا على برنامج جامعة الطفل العالمي حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل. ومنذ أن تم إطلاق برنامج جامعة الطفل عام 2015، يشهد إقبالا شديدا من قبل الطلاب .

وتتمثل رؤية » جامعة الطفل « على عملية إنتاج الأفكار وليس على النتائج أو التقييم وتشجع تدفق الأفكار لديهم كما أنها تنمي القدرات الإبداعية والابتكارية للأطفال وتعزّز إهتمامهم بالمعرفة، مع تدريبهم علي التفكير العلمي والعمل على تطوير مهاراتهم العملية.