كتاب بجنيه.. تفاصيل اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

رصد برنامج "الحياة اليوم" تفاصيل اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وقال محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أول يوم من المعرض بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية وما بين 1048 ناشراً من خلال 1500 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

وأضاف أن الإقبال الجماهيري مبهر، وأن الجماهير كانت منتظرة قبل فتح البوبات بساعات، مشيراً إلى أن هناك عدد من الفعاليات كبيرة جداً منها للطفل ما يقرب من 500 فعالية بين ورش حكي ورسم وتفاعل بين الكتاب والطفل.

وأشار إلى أن الأسعار في متناول الجميع رغم ارتفاع الأسعار في كل شيء نتيجة الأزمة العالمية، موضحاً أن وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، وتم جناح لهذه المبادرة والتي احتوت على كتب ما بين 1 - 20 جنيهًا فقط.