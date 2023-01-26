الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كتاب بجنيه.. تفاصيل اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

رصد برنامج "الحياة اليوم" تفاصيل اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وقال محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أول يوم من المعرض بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية وما بين 1048 ناشراً من خلال 1500 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

وأضاف أن الإقبال الجماهيري مبهر، وأن الجماهير كانت منتظرة قبل فتح البوبات بساعات، مشيراً إلى أن هناك عدد من الفعاليات كبيرة جداً منها للطفل ما يقرب من 500 فعالية بين ورش حكي ورسم وتفاعل بين الكتاب والطفل.

وأشار إلى أن الأسعار في متناول الجميع رغم ارتفاع الأسعار في كل شيء نتيجة الأزمة العالمية، موضحاً أن وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، وتم جناح لهذه المبادرة والتي احتوت على كتب ما بين 1 - 20 جنيهًا فقط.

مواد متعلقة

خالد عكاشة: مصر تحجز مقعدًا فى مقدمة النظام العالمى الجديد

أستاذ علاقات دولية يوضح مكتسبات مصر والهند من الشركة الاستراتيجية

استشاري مناعة يكشف أهمية القوافل الطبية المجانية للدولة في جميع ربوع مصر

دبلوماسي: مصر والهند لهما دوراً كبيراً في أمن واستقرار المحيط الإقليمي

«التحالف الوطنى» يواصل قوافل «ستر وعافية» فى الوادى الجديد

«التحالف الوطنى» يطلق منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدلتا

«إكسترا نيوز»: كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب

«التموين»: الرئيس السيسى وجه بإقامة أسواق نصف جملة على مدار العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يرفض استقالة أعضاء لجنة الانضباط

بعد سقوطها.. «الأعلى للآثار» يكشف حقيقة أثرية قبة سيدى الأربعين

الكشف على 250 مواطناً في قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمطروح

الفقي يشهد حفل مديرية أمن سوهاج بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة

مباحثات «فرنسية -عراقية» لبحث فرص تعميق التعاون المشترك

«نصير» بمعرض الكتاب: هناك ضرورة ملحة لوضع تشريعات تصون حقوق الملكية الفكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل