الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة «رينيو باور» العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، وانتاج الهيدروجين الاخضر، لاسيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ، والذي تجلى مؤخراً في استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال. 
واضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة "رينيو باور" الهندية بشأن مشروعاتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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