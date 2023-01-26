الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الباز» من معرض الكتاب: ياسين التهامي جزءًا من عقل وثقافة مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز من معرض القاهرة الدولي للكتاب

عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سعادته البالغة بحلول الشيخ ياسين التهامي ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 - للمرة الأولى -، مؤكدًا أن "التهامي" جزء من عقل وثقافة مصر.

وأردف "الباز"، في ندوة لمناقشة كتاب "شيخ المداحين"، والذي يتناول قطوف من حياة المنشد ياسين التهامي، أنه لا يتناول ما يقف أمامه الناس، بل يتناول ما توقف أمامه من كلام أقطاب الصوفية الكبار، موضحًا أن "التهامي" يقول إنه رسول أقطاب الصوفية لتوصيل ما قالوه للناس.

وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أن من أقداره السعيدة أن يتعرف إلى الشيخ ياسين التهامي الذي لا يعلم دخائله إلا الله، كما وجه الشكر إلى أحمد بهي الدين، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب لحضوره الندوة.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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الدكتور محمد الباز الشيخ ياسين التهامي معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2023 فعاليات معرض الكتاب 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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