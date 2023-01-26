ياسين التهامي: القرآن والنشأة والأزهر دفعا به نحو عالم الإنشاد

قال المنشد الشيخ ياسين التهامي، إن قراءة القرآن الكريم، والنشأة الأسرية دفعا به إلى طريق الإنشاد، خاصة والده الذي كان من الزُهاد.

وأضاف "التهامي" خلال ندوة "الشيخ ياسين التهامي" في القاعة الرئيسية (صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب) والتي يديرها الدكتور محمد الباز، أن الشيخ ياسين التهامي من خلال تلقيه بعض التعاليم في فترة وجيزة بالأزهر الشريف دفعت به نحو البداية.

الدكتور محمد الباز وياسين التهامي في معرض القاهرة

وأشار "التهامي"، إلى أنه لم يختار قصائده التي يلقاها قائلًا: "أنا عيان.. والعيان يحتاج إلى روشتة.. وأفضل ابحث عن روشة تداويني.. وليس شرطاً الفهم بل الإحساس بالكلمة".

الدكتور محمد الباز وياسين التهامي في معرض القاهرة

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

الدكتور محمد الباز وياسين التهامي في معرض القاهرة

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

الدكتور محمد الباز وياسين التهامي في معرض القاهرة

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.