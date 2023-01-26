أول تعليق من بابا فاسيليو بعد تولي تدريب البنك الأهلي

عقد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم حيث طالبهم بالتركيز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى.

وشدد المدير الفني القبرصي على أن هناك مسؤولية كبيرة على الجميع لتخطي المرحلة الصعبة حتى يستعيد الفريق مكانته الطبيعية.

وقال بابا فاسيليو في تصريحاته " كانت هناك عروض تدريبية كثيرة من أندية متميزة ولكنني فضلت فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالي".

وأتم المدرب القبرصي تصريحاته "لدي ثقة كبيرة فيكم في الوصول لمكانة كبيرة تليق بكم وبناديكم، التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات، وعلى الجميع وضع مصلحة النادي في المقام الأول".

وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو لتدريب الفريق، جاء من أجل تعديل مسار الفريق في الدوري المصري الممتاز، حيث تم الاتفاق مع بابا فاسيليو على تولي قيادة الفريق، بهدف الدخول فى منتصف جدول الدوري.