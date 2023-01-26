الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دبلوماسي: مصر والهند لهما دوراً كبيراً في أمن واستقرار المحيط الإقليمي

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

كشف السفير محمد حجازي، مساهد وزير الخاريجة الأسبق، أبرز أوجه التعاون بين مصر والهند في مختلف المجالات والقضايا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي شارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وأضاف أن مصر والهند دولتان لهم باع سياسي طويل من التعاون المشترك، ولهم فضل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطهم الإقليمي.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند ستكون نقطة تحول في العلاقات وسيكون لها انعكاس على المستوى الدولي ونموذج جديد قد يتم توسيعه ويكون فيه دول أخرى مستقبلا.

وأكد أن مصر والهند يضعان الآن أسس جديدة لعلاقات دولية كبيرة، بعيدة عن تنافس الدول الكبرى الثلاثة أمريكا وروسيا والصين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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