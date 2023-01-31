«الكاثوليكية» تطلق أبرز مؤتمراتها الشتوية للشباب في دير درنكة بأسيوط

أعلنت الإيبارشية البطريركية للشباب القبطي الكاثوليكي، عن إطلاق مؤتمرها الشتوي، تحت شعار "قائد مسؤول".

ويأتي ذلك في العاشر من فبراير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، وذلك بدير السيدة العذراء مريم بأسيوط والمعروف باسم دير درنكة.

وترأس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للأخ سامر مسعود الفرنسيسكاني، وذلك بدير العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

شارك في الصلاة والاحتفال صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكليريكيون.

وفي كلمة العظة، وجه الأب البطريرك بعض الرسائل الخاصة للشماس المحتفى به، حتى يكون كاهنًا حسب قلب الرب. واختتم القداس الإلهي بكلمة تشجيعية من الأب مراد مجلع للأب المرتسم، حول دعوته الكهنوتية، مؤكدًا له أهمية أن تكون دعوته رسالة للفرح، كما شكر الأب سامر الفرنسيسكاني، جميع من رافقه خلال مسيرته التكوينية.

وأيضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اختتم زيارته الرعوية لكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة عددًا من منازل شعب الرعية. تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأب المطران للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة، بفرح ورجاء.