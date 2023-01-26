استشاري مناعة يكشف أهمية القوافل الطبية المجانية للدولة في جميع ربوع مصر

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة، عن أهمية القوافل الطبية المجانية للدولة في جميع ربوع مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن القوافل الطبية تستدعي عدد جراحات من خلال التنسيق مع عدد أكبر من المحافظات.

وأضافت أن هناك تسهيلات وتيسيرات لكبار السن، حتي تصل الخدمة بشكل كبير للمواطن، من خلال أطباء متطوعين، بينهم دوائر متصلة مع عدد من الأهالي.

وأوضحت أن كل القواف الطبية تخلق عدد من قنوات الإتصال مع الأهالي لمعفة النقص في الأدوية، مشيراً إلى أن المستشفيات أصبحت قادرة على تقديم خدمة جيدة أفضل من ذي قبل.

وأكدت أن المواطن المصري أصبح يجد رعاية جيدة في المستشفيات، بالإضافة إلى توافر الفحوصات الطبية المطلوبة منه، مناشدة الجهات المعنية لرفع مستوي الوعي عند الأهالي.