«البيطريين» تبحث مع مسؤولي وزارة السياحة آليات توفير فرص عمل بالمنشآت الفندقية

عقد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار، لبحث آليات تطبيق القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2021 الخاص بإلزام المنشآت الفندقية بتعيين مراقب جودة فى مجال صحة وسلامة الغذاء، لتوفير العديد من فرص العمل للأطباء البيطريين.

حضر فعاليات الاجتماع كل من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق بوزارة السياحة والآثار، محمد فارس مدير عام الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة والآثار، الدكتور أيمن الفقي مدير المكتب الفني للقطاع، هشام عبد العال مدير المكتب الفني للإدارة، الدكتور أسامة عباس مدير مراقبة الجودة الصحية والبيئية والتدريب.

وأكد “سليم” خلال الاجتماع، أن تطبيق القرار الوزارى يحقق تقديم الخدمة المتكاملة للسائحين وفى المقدمة منها سلامة الغذاء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الأطباء البيطريين، لافتا إلى استعداد النقابة العامة إلى إجراء تدريبات للكوادر البشرية فى هذا المجال فى المركز العلمى للأطباء البيطريين.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لبحث عدد من الملفات والقضايا المهنية المتعلقة بالأطباء البيطريين.

وأوضح سليم، أنه طالب وزير الصحة بتبنى عرض قانونى مزاولة مهنة الطب البيطرى، والنقابة العامه بمجلس النواب لإقرارهما، إلى جانب دعم مطلب اتحاد المهن بزيادة قيمة الدمغات الطبية وطرحه بالبرلمان حتي يتسني زيادة ايرادات صندوق المعاشات بطريقه تؤدي الي زياده المعاش بقيمه تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة الحاليه

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، ضرورة وجود الأطباء البيطريين فى المستشفيات الحكومية والخاصة للإشراف على سلامة الأغذية، والجودة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

ووجه الشكر لوزير الصحة على الموافقة على انضمام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة لفرق العمل الخاصة بالوزارة والكيانات الصحية للعمل فيما يخص مكافحة العدوى.

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