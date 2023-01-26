ضبط المتهم بقتل جاره في الإسماعيلية

نجح رجال مباحث الإسماعيلية، في ضبط المتهم بقتل جاره أمس الأربعاء، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب لعب الأطفال.

وكانت مباحث مركز فايد حددت هوية المتهم، ويدعى «محمد.س.ع»، 30 سنة، مقيم في قرية كسفريت التابعة لمركز فايد، وتم ضبطه عقب وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته بضربة على الرأس.

وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بين أطفال الطرفين خلال لعبهم في قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، انتقلت الى الكبار من العائلتين وتوفى فيها المجني عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم ضرب المجني عليه بحجر على رأسه، وتسبب له في نزيف داخلي توفى على إثره عقب نقله للمستشفى.

تم التحفظ على جثمان الشاب المتوفى في مشرحة مستشفى فايد المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.