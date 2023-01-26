الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط المتهم بقتل جاره في الإسماعيلية

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

نجح رجال مباحث الإسماعيلية، في ضبط المتهم بقتل جاره أمس الأربعاء، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب لعب الأطفال.

وكانت مباحث مركز فايد حددت هوية المتهم، ويدعى «محمد.س.ع»، 30 سنة، مقيم في قرية كسفريت التابعة لمركز فايد، وتم ضبطه عقب وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته بضربة على الرأس.
وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بين أطفال الطرفين خلال لعبهم في قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، انتقلت الى الكبار من العائلتين وتوفى فيها المجني عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم ضرب المجني عليه بحجر على رأسه، وتسبب له في نزيف داخلي توفى على إثره عقب نقله للمستشفى.

تم التحفظ على جثمان الشاب المتوفى في مشرحة مستشفى فايد المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

أمن الإسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية اخبار امن الإسماعيلية اليوم اخبار مديرية أمن الإسماعيلية اليوم اخبار مدير امن الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

تفاصيل كشف بترولى جديد فى الصحراء الغربية

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

أول رد من رئيس لجنة الانضباط بعد تقديم استقالته لاتحاد الكرة

نيفين الكيلانى: ربط الفن بالثقافة مهم جدًا.. وهناك مدارس تنمى الحس الإبداعى

خبراء يضعون خطة مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية: تعميق الصناعة.. تحفيز الاستثمار.. وتشجيع التصدير

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة «رينيو باور» العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

صور

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل

جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»