غدا.. انطلاق مؤتمر الدعوات لشباب الكاثوليكية برعاية مطران سوهاج

أعلنت كلية القديس لاون الإكلريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، عن تنظيم مؤتمر خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير برعاية الأنبا توما حبيب مطران سوهاج.

ويأتي المؤتمر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر الباحث عن الدعوات الخدمية في الإطار الكنسي.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اللقاء التكويني لمجموعة دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وذلك تحت شعار "فرحي وحياتي أن أكون بين الشباب".

شارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب يوسف غالي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

بدأ اللقاء بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال شباب الرعية، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "الخادم والخدمة"، كما قدم الأب إدوار الساليزياني موضوع اللقاء حول "حياة القديس دون بوسكو".

كما قدمت لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، خطة العمل لعام 2023، من خلال ثلاثة محاور، وهي: التكوين القيادي وإعداد كوادر جديدة، دعم ومساندة اجتماعات الأسرة وفتح اجتماعات وقنوات جديدة، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة.

أقيم ذلك خلال الاجتماع، الذي أقيم بالقاعة الملحقة، بكنيسة عذراء السجود، بشبرا، التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، وذلك تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

جاء هذا بمشاركة عدد من خدام وقادة اجتماعات الأسرة بالإيبارشية، كما قدم الأب جورج جميل، تأمله بعنوان "من وحي ميلاد سيدنا يسوع المسيح". تضمن اللقاء صلوات العائلة المقدسة لقداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى باقة من الترانيم الروحية.