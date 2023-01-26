الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

محمد هاني: الإعلام في حاجة لقياسات الجمهور للوقوف على اتجاهاته

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي

قال الكاتب الصحفي محمد هاني، إن الإعلاميون فى حاجة ماسة لقياسات الرأى العام والجمهور الآن للوقوف على اتجاهات الجمهور.

وأضاف هاني، خلال ندوة "نحن والإعلام" في القاعة الرئيسية «صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب»، والتى يشارك فيها المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي خيرى رمضان، والكاتب الصحفى دكتور محمود مسلم، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوي، أن الحكومة لا تتحدث إلى المواطنين بالشكل الكافي، متمنيا حدوث ذلك، مشيرا إلى أن الإعلام محل اتهام باهتمامه بقضايا صغيرة لا تهم الناس، إلا أنه يرى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة لاعتدال كافة الإعلام الفترة المقبلة من خلال جلساته التي يشارك فيها متخصصين في كافة المحاور محل الطرح، آملا عرضها على الجمهور بالشكل الكافي.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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