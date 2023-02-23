الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس أمسية الأسر الكاثوليكية في الإسكندرية

الانبا باخوم
الانبا باخوم

يحل الانبا باخوم النائب البطريركي للايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، ضيفا على الأمسية الأسرية التي تنظمها لجنة الأسرة التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك تحت شعار "ممكن نختلف".

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر لدى مرشدية السجون، ترأس افتتاح اللقاء الأول للأمانة العامة لمرشدية السجون بالكنيسة الكاثوليكية، بجميع طوائفها.

أقيم اللقاء بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط، بحضور مرشدين السجون بمصر، وأعضاء الأمانة العامة. وقدم صاحب النيافة الكلمة الافتتاحية، ثم أعطى الأب إيهاب اليسوعي اللقاء الروحي للأمانة العامة لمرشدية السجون بمصر.

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