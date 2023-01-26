الكشف على 250 مواطناً في قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمطروح

قال الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها بمستشفى النجيلة المركزي مساء الخميس والتي نظمتها الإدارة العامة للطب العلاجي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي النجيلة والقرى المجاورة.

جاء ذلك ضمن خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمطروح، أن القافلة شهدت إقبالاً من أهالي مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وعيادة طب الأطفال والعلاج الطبيعي والجلدية وعيادة الرمد بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى رأس الحكمة. وقد استفاد منها عدد (250) مواطنا بالإضافة الى التدخلات الجراحية ,وتم إجراء العديد من الفحوصات بمعمل التحاليل وكذلك الاشعة التشخيصية سواء عادية او تلفزيونية او مقطعية.

وأشار مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمطروح إلى أن توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين. مع اعطاء المناطق الأكثر احتياجا أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدا استمرارا سلسة القوافل التي تطلقها الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة مطروح على مستوى المحافظة.

وقدم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين المشاركين في القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى النجيلة المركزي وعلى رأسهم الدكتور محمد ابوطالب مدير المستشفى.