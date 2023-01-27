بمناسبة معرض الكتاب.. مطرانية أبو قرقاص تطلق مشروع الـ50 كتابًا بـ350 قصة للأطفال

أعلنت لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، تحت رعاية الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، عن تقديم مشروع الـ50 كتابًا (قصص مسيحية للاطفال).

وقالت الإيبارشية في بيان لها إن: “لطالما كانت القصة هي أقرب لغة يتعلم منها الطفل ويتسلم منها مبادئ حياتية وانجيلية، وهي الطريقة المفضلة لديهم والتي يطلبونها بإلحاح فكرنا كثيرًا كيف ندعم الطفل، والأسرة، والكنيسة في هذا الفكر التوعوي؟، وكانت نعمة الله مؤيدة بقوة لهذا العمل” .

وأضافت: “مشروع الـ50 كتابًا (قصص مسيحية للأطفال) عبارة عن 350 قصة مقسمة على 3 أجزاء الجزء الأول هو سلسلة تاريخ الكنيسة، والثاني سلسلة قصص سلوكية وحياتية، والثالث سلسلة من حياة القديسين، وهي تستخدم لرفع الحصيلة القصصية لدى الخدام والآباء، ومكتبة للطفل في المنزل حتى سن إعدادي، ومكتبة استعمارية في كل مرحلة من مراحل مدارس الأحد، ومادة لعمل الفقرات العامة والأسر الكنسية بمدارس الأحد، ومادة للعمل المسرحي، كما تستخدم كفقرات للاجتماعات العامة والسيدات والفئات المختلفة كإعدادي وثانوي”

وتابعت: “هذا المشروع يصنع فارقا علي مستوي الطفل إذ ينمي لديه مهارة القراءة في كتاب التي قاربت على الاندثار، وفي مدارس الأحد: لدي الكنيسة القبطية فهي تصنع اختلافاً وفارقاً كمادة تقدم للأطفال، وفي الأسرة إذ تهيئ الأسرة لتسليم المبادئ المسيحية الإنجيلية لدى أولادنا عن طريق القصة، وبالنسبة للخادم إذ ترفع الحصيلة القصصية لديه والتي تصير بعد ذلك مجال الإبداع الخدمي”.