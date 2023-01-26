آخرهم مارسيل كولر.. 3 مدربين أجانب تعلقوا بحب مصر

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدى تعلقه بمصر بعد شهور قليلة من توليه مهمة تدريب الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع مارسيل كولر، في 7 سبتمبر الماضي، في منصب المدير الفني للفريق خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ونشر كولر صورة له مع سيدة مصرية تحمل رغيف خبز، وعلق: "منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة. حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة "عيش" بمعنى خبز للإشارة إلى "الحياة"، مثل خبز "العيش" يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك الأبد".

وأضاف: "المصريون يقولون "أكلت معك عيش وملح، أي نبقى دائماً على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد".

وترصد «الدستور» 3 مدربين تعلقوا بحب مصر قبل كولر

مانويل جوزيه

المدرب البرتغالي بدأ رحلته في مصر في صيف عام 2001، وقاد النادي الأهلي لمدة موسم واحد في فترة لم تكلل بالنجاح ليرحل عن تدريب الفريق، ويعود مرة أخرى بعد 3 أعوام ويقود الفريق لفترة تاريخية استمرت 5 سنوات.

وقاد جوزيه النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكذلك بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

وتعلق جوزيه بحب جماهير النادي الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة للجماهير التي تغنت باسمه في أكثر من مناسبة.

وغادر جوزيه النادي الأهلي في 2009، وذهب لقيادة منتخب أنجولا، واتحاد جدة السعودي، قبل أن يعود مرة أخرى لتدريب النادي الأهلي في ديسمبر 2010، ويقود الأهلي لعودة تاريخية أمام الزمالك في ترتيب الدوري ويحقق لقب الدوري الممتاز.

واستمر جوزيه مع النادي الأهلي في ولايته الثالثة لفترة قاربت السنتين ونصف قبل أن يرحل عقب مذبحة بورسعيد التي تعرض لها جماهير النادي الأهلي.

مانويل جوزيه



راينير تسوبيل

المدرب الألماني تولى تدريب العديد من الأندية المصرية خلال بداية الألفية، من بينها الأهلي والزمالك وإنبي والاتحاد السكندري.

وحقق تسوبيل بطولة الدوري الممتاز 3 مرات رفقة النادي الأهلي، وكانت محطته قبل الأخيرة في مصر بتولي تدريب نادي إنبي في الفترة بين مايو 2006 وفبراير 2007، ليتولى تدريب العديد من الفريق قبل أن يعود لتدريب نادي الجونة في أبريل 2013 ويستمر على رأس القيادة الفنية للفريق سنتين.

وعاش تسوبيل في مدينة الغردقة بعد رحيله عن تدريب الجونة، قبل رحيله لتولي تدريب فريق "إف سي ويندين" الألماني في 2016.



راينر تسوبيل

ميشيل يانكون

السويسري قدم إلى النادي الأهلي كجزء من الجهاز الفني لرينيه فايلر، والذي تولى تدريب القلعة الحمراء في الفترة بين في صيف عام 2019، واستمر فايلر في الإدارة الفنية للأهلي لمدة سنة وشهرين قبل أن يرحل بشكل مفاجئ في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ولأسباب شخصية وفقما أعلن.

ميشيل يانكون كان مدربًا لحراس مرمى الأهلي رفقة فايلر، ورفض الرحيل مع باقي أعضاء الجهاز الفني واستمر في منصبه مع الأجهزة الفنية المتعاقبة، وأبدى سعادته في أكثر من مناسبة بتواجده في مصر، وكذلك تأقلم أسرته مع الأجواء.

