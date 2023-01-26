كولر يغازل المصريين بصورة «العيش والملح».. ورواد السوشيال ميديا يتفاعلون

تغنى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، بحضارة وأصالة الشعب المصري.

ونشر مارسيل كولر على حسابه بتطبيق «إنستجرام» صورة له بجوار إحدى السيدات المصريات ترتدي الحجاب وتخبز الخبز على الطريقة المصرية القديمة.

وعلق كولر على الصورة قائلًا: «منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدرًا للحياة.. حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة عيش بمعنى خبز للإشارة إلى الحياة . مثل خبز العيش يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك».

وأكمل: «المصريون يقولون أكلت معك عيش وملح أي نبقي دائمًا على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة والتغريدة، وكتب حساب باسم سارة محمد: «أم الدنيا مصر شعب يستاهل كل الخير بسبب طيبة قلوبهم.. الله يحفظ مصر وشعبها ودايما في الخير متجمعين».

وقال محمد مصطفى: «غالبية الأجانب اللي مسكوا مناصب فى الأهلى شافوا مصر بعين الأهلى، شافوا الاحترام والتعامل والحُب والاحترافية ومن خلال دا بيشوفوا مصر بعين الأهلي ومن الجانب دا علشان كده فى لمحة ارتباط بين كل أجنبي دخل الأهلي والبلد، الأهلي منظومة مُحترمة احترافية بتعرف بجد تعبر عن هوية الشعب الجدع المضياف اللي بيعرف يحترم ضيوفه ويكرمهم ويرفع منهم مينزلش حتى لو محققوش الغرض المطلوب منهم لكن بيمشوا وفي بصمة جواهم مطبوعة من خلال الأهلي وجماهيره، ياريت الكُل كيفك يا أهلي».

وقال طه أبوبكر: «والله أنا كمصري من كل قلبي أشكركم على هذه الكلمات الصادقة الخارجة من القلب والحقيقية والمعبرة عن أصل الشعب المصري العظيم الطيب وتاريخه العريق، فهذه الصور هي أفضل دعاية لمصر من الناحية السياحية والتاريخية، وغيرها وكأهلاوي أتمنى رؤية مزيد من الانتصارات».