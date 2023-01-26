الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل جاجديب دهانكار نائب رئيس جمهورية الهند

زيارة الرئيس عبدالفتاح
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بنيودلهي جاجديب دهانكار، نائب رئيس جمهورية الهند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة  الرئيس إلى نيودلهي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والهندي، وموضحًا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة نيودلهي، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة، خاصةً على صعيد تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، لاسيما في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين على مدار عقود وفي الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية تعزز من أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

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