الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»

عملية اقتحام جنين
عملية اقتحام جنين

تبذل مصر جهودًا ضخمة لمنع اندلاع تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عقب عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم «جنين»، صباح اليوم، بالضفة الغربية المحتلة.

جهود مصرية أممية لمنع التصعيد 

وتجري مصر اتصالات مع السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، من أجل استعادة الهدوء، وكذلك، هناك محادثات للأمم المتحدة، ووسطاء آخرين، مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

في السياق ذاته، تجري مصر والأمم المتحدة محادثات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، للحيلولة دون تصعيد الموقف في الساعات المقبلة. 

تأتي المحادثات مع الفصائل بعد تحذيرها من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون الرد مؤلمًا.

txt

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. واستشهاد 9 شهداء فلسطينيين

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الخاصة نفذت عملية اقتحام لمخيم جنين بالضفة الغربية، من أجل اعتقال أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

واستشهد تسعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم امرأة مسنة، وأصيب 12 آخرون.

مصر تدين اقتحام جنين.. وتدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا

من جانبها، أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطينى، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة.

وحذرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

txt

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

وأعادت مصر تأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

مصر جنين الضفة الغربية التصعيد الفصائل الفلسطينية الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

3 مليارات متر مكعب.. تفاصيل التعاون المصري الإيطالي لتصدير الغاز لأوروبا

الإعدام لـ14 مدانًا بمجزرة معسكر سبايكر فى العراق

مهرجان الأفلام بالبيت الروسى يستضيف الأسطورة «كاربوف» ويعرض فيلم «بطل العالم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين