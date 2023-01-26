جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»

تبذل مصر جهودًا ضخمة لمنع اندلاع تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عقب عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم «جنين»، صباح اليوم، بالضفة الغربية المحتلة.

جهود مصرية أممية لمنع التصعيد

وتجري مصر اتصالات مع السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، من أجل استعادة الهدوء، وكذلك، هناك محادثات للأمم المتحدة، ووسطاء آخرين، مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

في السياق ذاته، تجري مصر والأمم المتحدة محادثات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، للحيلولة دون تصعيد الموقف في الساعات المقبلة.

تأتي المحادثات مع الفصائل بعد تحذيرها من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون الرد مؤلمًا.

الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. واستشهاد 9 شهداء فلسطينيين

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الخاصة نفذت عملية اقتحام لمخيم جنين بالضفة الغربية، من أجل اعتقال أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

واستشهد تسعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم امرأة مسنة، وأصيب 12 آخرون.

مصر تدين اقتحام جنين.. وتدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا

من جانبها، أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطينى، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة.

وحذرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر تأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.