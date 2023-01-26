أكثر من 25 مكتبة.. تفاصيل مشاركة سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك سور الأزبكية للعام الخامس على التوالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليه الأردن ضيف شرف، وتم اختيار صلاح جاهين شخصية العام، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع" كشعار للمعرض في دورته الـ54.

ويهتم الكثير من الجمهور وزوّار المعرض بالذهاب لجناح الذي يوجد به سور الأزبكية، خاصًة بسبب الأسعار الموجودة فيه وتكون في متناول يد الجميع من مختلف الطبقات، خاصًة أنه يوجد بهذا الجناح الكثير من الكتب المدعمة، والتي يبحث عنها الجمهور، وعلى ثقة تامة أنه سيجد ما يحب في سور الأزبكية والذي يوجد به أعرق المكتبات.

ويشارك سور الأزبكية بعدد كبير من المكتبات تعتبر الأكبر فى تاريخ المشاركات فى الدورات الثلاث الأخيرة، تشارك في الدورة من المعرض 25 مكتبة من مكتبات سور الأزبكية، فضلا عن جناح تابع للهيئة العامة للكتاب المخفض، وتتواجد هذه المكتبات متجاورة في صالة 4 جناح C.

ويعد جناح "سور الأزبكية" أكثر الأجنحة رواجاً وزحاماً، فيما يخص بيع الكتب، بسبب العروض التي أعلنت عنها مكتبابت الأزبكية، والتي وصلت إلى بيع مجموعة من القصص أوالروايات بسعر 10 جنيهات فقط، أو بيع رواية واحدة صغيرة بسعر واحد جنيه، وبعض الكتب العلمية الكبيرة أو الروايات الكبيرة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات.

فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54



تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "هويّة مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، ومن جهته اختارت اللجنة العليا لمعرض الكتاب الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض.

وجرى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الـ54، وأعلنت الهيئة طباعة الأعمال الشعرية الكاملة، لصلاح جاهين والتي تتضمن 6 دواوين فى مجلد واحد، فضلا عن طباعة أعماله النثرية في كتب مفردة، فى إطار تجهيز العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بشخصية الدورة.

اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى الدورة الـ 54 لعام 2023، وقع اختيار اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تم اختيار كاتب الأطفال الكبير كامل كيلاني شخصيةً لمعرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الأطفال.

من المقرر أن يقام محاور رئيسا داخل معرض الطفل عن أعمال الراحل، كما من المتوقع عرض بعض قصص بتقنية VR، كذلك قرر الهيئة العامة للكتاب، إعادة طباعة 10 كتب من أعمال كامل كيلاني في الدورة المقبلة ضمن الاحتفاء به وبمنجزه الإبداعي.