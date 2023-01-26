الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات العملى للفرقة السادسة بكلية الطب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، سير أعمال امتحانات العملي للفرقة السادسة لطلاب كلية الطب البشري بمادة "النساء والتوليد"، بالمقر القديم للجامعة.

وأكد عبد الخالق أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وإزالة كل العوائق لضمان سيرها بسهولة ويسر.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أنه أدى ٣٥٨ طالبًا وطالبة امتحانات العملي لمادة النساء والتوليد، موضحًا أنه انتهت اليوم سلسلة أعمال امتحانات العملي لطلاب الفرقة السادسة والتي بدأت ١٨ نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الامتحانات احتفل الطلاب مع رئيس الجامعة بانتهاء مسيرتهم التعليمية بكلية الطب، معربًا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب ومشاركتهم فرحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

إزالة كافة العوائق إدارة الجامعة أعمال إمتحانات الامتحانية الخبرة الحرم الجامعي جميع العاملين

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