القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال، "قادرون باختلاف" للكلية الحربية، وذلك في إطار مسئولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصرى من ذوي الهمم.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر، رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية "قادرون باختلاف" مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تفخر دومًا بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة ودورهم الهام في بناء المستقبل، مؤكدًا أن الكلية الحربية تعمل على تخريج أبطال محصنين بالعلم والمعرفة قادرين على حفظ الوطن وصون مقدراته.

أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى تفاعل معها الحاضرون، كما نفذت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضًا عسكريًا داخل أرض طابور الكلية الحربية للترحيب بأشقائهم من أبطال "قادرون باختلاف".

وكذا تنفيذ عدد من التمارين الرياضية المختلفة التى يتم التدريب عليها بشكل يومي داخل الكلية، وقدم الطلبة مجموعة من العروض الصامتة باستخدام السلاح، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من تدريب قتالي عال، وشاهد الوفد عددًا من المعدات العسكرية التي يتم تدريب الطلبة عليها بالكلية، وكذا المرور على مضمار الفروسية.

واختتمت الزيارة بتكريم المتميزين، والتقاط صورة تذكارية وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.