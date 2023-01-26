مران الزمالك.. نبيه فى جلسة خاصة مع اللاعبين وبرنامج علاجى لـ«شيكابالا»

عقد أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره فيوتشر، في السابعة من مساء الأحد القادم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وتعد المباراة بمثابة الظهور الرسمي الأول للجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق ومعاونيه الأجانب الذين تمت إقالتهم جميعا، عقب السقوط المدوي أمام غزل المحلة على ملعب الأخير، الثلاثاء الماضي بنتيجة 2/1، بالجولة الـ15 من عمر المسابقة المحلية، وهو ما جعل الزمالك يتراجع للمركز الخامس برصيد 26 نقطة تاركا القمة لغريمه الأهلي مغردا برصيد 37 نقطة.

رسالة نبيه للاعبي الزمالك لاستعادة الانتصارات

ووجه أسامة نبيه عدة رسائل مهمة للاعبين خلال الاجتماع، وطالبهم بالتركيز الشديد والاستعداد بقوة للمواجهة المقبلة أمام فيوتشر من أجل تحقيق الفوز والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح.

وأكد المدير الفني ثقته في الجميع من أجل تخطي هذه الفترة، خاصة أن الفريق يضم لاعبين كبارا وأصحاب إمكانات فنية عالية، ولكن الأمر يتطلب العمل الجاد وبذل أقصى جهد.

وشدد أسامة نبيه على أن المباراة المقبلة مهمة ومن الضروري تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشرح المدير الفني خطة البرنامج التدريبي الموضوعة استعدادا للقاء المقبل.

برنامج علاجى خاص لقائد الفريق

ومن جانب آخر وضع الجهاز الطبي للزمالك، برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبدالرازق “شيكابالا” صانع ألعاب وقائد الفريق، بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها وغاب بسببها عن مواجهة المحلة الأخيرة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة لـ«شيكابالا» من المشاركة في التدريبات، على أن يواصل البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة.

وتعرض شيكابالا لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابته بنزلة برد قوية، وغاب بسببها عن المشاركة في المواجهات الماضية للأبيض.