الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1350 كيلو أطعمة وحلويات غير صالحة للاستهلاك فى دمياط

أطعمة وحلويات غير
أطعمة وحلويات غير صالحة

قاد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، حملات مراقبة الأغذية لضبط الأسواق وضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأسفرت حملات مراقبة الأغذية عن ضبط ٩٠٠ كيلو أغذية عبارة عن بروتين لبن، ومش، ومقرمشات وحلوى ملونة للأطفال، كما تم إعدام ٤٥٠ كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير ٤٠ محضر جنحة صحية ، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، تمكنت مديرية التموين في محافظة دمياط من ضبط مخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمى للسكر والأرز، فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والمغالاة في الأسعار، حيث قامت المديرية بعدة حملات أسفرت عن ضبط ٤٢ محضرا بمنطقة المظلوم  وميدان سرور، قسم أول دمياط، وضبط ٤٥ محضرا بناحية  الشعراء والخلفية وأولاد حمام  مركز دمياط، وضبط ٤٤محضرا بناحية كرم ورزوق وحجاجة مركز فارسكور تصدرها ضبط عدد ٢ مخالفة بيع السكر بأسعار مغال فيها بمبلغ ٢٢جنيها بأزيد عن السعر الرسمى، فضلًا عن عدد ٧٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، مع ٦ محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء، ٢مناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد، محضر مخالفة بدال تموينى للقرارات المنظمة و٢ مخبز بلدى مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن، فضلًَا عن ٣٧ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها.

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