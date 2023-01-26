الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أركان جناح الأزهر تستقبل جمهور معرض الكتاب فى نسخته الـ54

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات وبرامج جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، حيث يشارك الأزهر بجناح خاص للعام السابع، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويضم جناح الأزهر مجموعة متنوعة من الأركان، هي أركان: الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، والطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار، ومركز بيع الكتب وتوجد به إصدارات (مجمع البحوث الإسلامية- هيئة كبار العلماء- الجامع الأزهر- مرصد الأزهر- مركز الترجمة- مركز الوافدين- الشئون الفنية العلمية- مكتب إحياء التراث- الإدارة العامة للمطابع).

وشهدت الأنشطة الفنية التي يقدمها طلاب ومواهب الأزهر من قطاع المعاهد الأزهرية ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، الإقبال الأكبر، حيث يقدم الطلاب أناشيد وابتهالات دينية وأعمالا فنية مسرحية تتناول عددًا من القصص الدينية والقيم والأخلاق ونشر حب العمل والولاء للوطن، كما شهد ركن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين توافد الزوار لتفقد الأعمال الفنية اليدوية والرسومات والصور الإبداعية، وغيرها من الأعمال والزخارف التي نسجها ورسمها الطلاب الوافدون بالأزهر.

واصطف العشرات من جمهور المعرض أمام ركن الخط العربي لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، فقد رسم الركن في العام الماضي الابتسامة على وجوه 10 آلاف زائر كتبوا أسماءهم وتعرفوا أكثر على فنون الخط العربي، مع تعليم المتميزين منهم وتدريبهم عمليًّا داخل الركن بجناح الأزهر، وشاركوا بعد ذلك في ملتقى الخط العربي الذي أقيم في فبراير من العام الماضي.

وفي ركن الفتوى، استقبل علماء ووعاظ وواعظات الأزهر الجمهور من مختلف الشرائح العمرية للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم الدينية في أمورهم وحياتهم، حيث يشارك وعاظ مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما استقبل متحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر جمهوره الذين اطلعوا على نماذج نادرة للمخطوطات وأعمال تم ترميمها وصور ووثائق تاريخية.

وتوافدت الأسرة بأطفالها إلى ركن الطفل للتعرف على شخصية نور والأعمال الفنية التي قامت بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تثقيف الأطفال وتعليمهم الفنون المختلفة من الكتابة والرسم والتلوين وغيرها، وإلى جوار ركن الخط أقبل قراء الجناح على منفذ بيع الكتب، حيث إصدارات الأزهر وقطاعاته المختلفة وتنوع هذه الكتب وثراء محتواها بأسعار زهيدة لا تتجاوز تكلفة الطباعة تيسيرًا على القراء.

كما ينظم الأزهر ندوة يومية لكبار علماء الأزهر والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر يناقشون خلالها قضايا دينية ومجتمعية وثقافية متنوعة تلبي احتياجات الجمهور وتؤدي رسالة الأزهر التاريخية التي يضطلع بها في رفع مستوى الوعي والفكر، كما يقدم جناح الأزهر عرضًا يوميًّا لكتاب من أبرز إصدارات قطاعات الأزهر الشريف لتناول محطات الكتاب ومؤلفه وقصته وتاريخه، وهو لقاء تثقيفي يقدمه جناح الأزهر لجمهوره، ويبدأ اليوم الأول بشخصية الجناح وهو الشيخ سليمان دنيا.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (54) للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول مدة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

أحمد الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزه الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب الخطوط العربية الخط الديواني

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