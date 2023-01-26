الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد زيارة السيدة انتصار السيسى.. «الحياة» فى حلقة خاصة من مستشفى شفاء الأورمان

زيارة السيدة انتصار
زيارة السيدة انتصار السيسي لمستشفى شفاء الأورمان

بعد زيارة السيدة الأولى انتصار السيسي مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. أعادت شبكة تليفزيون «الحياة» بث حلقتها الخاصة من داخل المستشفى بعد افتتاحه خلال فعاليات «شهر الخير»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظات صعيد مصر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى أنشئ على أحدث مستوى، وأنه يقدم خدماته لأكثر من 500 مريض من المصابين بمرض الأورام، سواء من الأطفال أو كبار السن مجانًا، وذلك بدلاً من حاجتهم لتلقي العلاج في القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا» المُذاع على قناة الحياة، والذي تُقدمه الإعلامية مها موسى، أن المستشفى لديه قاعدة بيانات عريضة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن انضمام مؤسسة الأورمان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساعد في تقديم الخدمات المتكاملة للمواطن المصري.

وقال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن جمعية الأورمان وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لعلاج مرضى الأورام، وإن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يخدم مرضى الأورام من محافظات وسط وجنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا»، أن مصروفات تشغيل المستشفى وصلت إلى 35 مليون جنيه شهريًا الفترة الماضية، لافتًا إلى نجاح المستشفى في الحصول على الرخصة الذهبية للتميز البيئي كأول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، كما أنه وفر الطاقة الكهربائية المستخدمة بمقدار 20% عبر الاستعانة بالطاقة الشمسية والحلول البيئية الذكية.

كما التقى برنامج «أهل بلدنا»، مع عدد من كبار السن وأهالي الأطفال المعالجين داخل المستشفى، والذين أشادوا بجودة الخدمة العلاجية التي يتلقونها، في مقابل عدم تحملهم لأي أعباء مالية.

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