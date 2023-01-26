طعن شابا دافع عنها.. أقوال فتاة تعرضت للتحرش في المرج والمتهم: متعود أعاكس بنات

استمعت نيابة المرج إلى أقوال فتاة تعرضت للتحرش على يد عاطل وتدخل شاب للدفاع عنها؛ ما نتج عن ذلك نشوب مشاجرة بين الأول والثاني، أسفرت عن إصابة الأخير بطعنات متفرقة.

وأكدت الفتاة أن الشاب المجني عليه حاول إنقاذها من تحرش المتهم بها، بعد استغاثتها بالناس في الشارع.

وأضافت الفتاة أن المتهم دائم التحرش بالمارة من الفتيات والسيدات ولا يأبه لأحد، وأمرت النيابة بصرف الفتاة من سراي النيابة.

وقال المتهم إنه معتاد على معاكسة الفتيات في الشارع، ودائمًا ما يحمل في يده سلاحا أبيض، ويوم الواقعة حاول المجني عليه الوحيد من بين الناس إثناءه عن معاكسة إحدى الفتيات فنشبت بينهما مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه أخرج السلاح من ملابسه، ثم هدد به المجني عليه إلا أن السلاح تطاول وطعنه.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر إثر نشوب مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال المجني عليه، أوضح أنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه، وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.