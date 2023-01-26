الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل مشاركة المجر والدومينيكان لأول مرة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشفت شاشة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل مشاركة المجر والدومينيكان لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وقال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية خلال افتتاح فعاليات معرض الكتاب، إن هذه النسخة من المحفل الثقافي الكبير تشهد حضور العديد من دور النشر المصرية والأجنبية، كما أنها تعد النسخة الثانية تواليًا التي تشهد استخدامًا للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالمعرض من خلال التحول الرقمي، حيث تم توفير منصة إلكترونية للجمهور يتم خلالها حجز الكتب والدفع المسبق، وبلغ عدد زوارها قرابة 128 زائرًا منذ إنشائها.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه الدورة تعد شعار "على اسم مصر معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وسط مشاركة دول لأول مرة بالفعاليات منها المجر والدومينيكان.

وقال "دانييال لييفين بال"، مسئول الجناح المجري بمعرض الكتاب: تعتبر هذه المشاركة الأولى بمعرض عربي في العالم العربي كله من أجل الوصول إلى القارئ العربي عبر بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال السفير اليمني "د. محمد مازن" إن معرض الكتاب الدولي القاهرة يشارك به اليمن كل عام.

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