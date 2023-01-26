بالتزامن مع ضربات روسية.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور أوديسا فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، على "تويتر"، إن نظيرته الفرنسية كاترين كولونا زارت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، الخميس.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسية، في نفس اليوم الذي أصابت فيه الضربات الصاروخية الروسية البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا، وتسببت في انقطاعات للتيار الكهربائي، وفقًا لمسئولين محليين.

- موسكو: تزويد أوكرانيا بدبابات إبرامز مرحلة جديدة في المواجهة مع «الناتو»

قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" و"ليوباردـ 2" يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا وحلف الناتو- إن الغرب انتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات.

وقال "جافريلوف"، خلال لقاء على قناة "روسياــ 24"، اليوم الخميس: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات، مشيرًا إلى أن بلاده تعاملت في السابق مع قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومنع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع، وكذلك مع التحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، مؤكدًا أن بلاده لن تتخلى عن أهدافها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح: "لا يوجد شيء جيد بإمداد أوكرانيا بهذه الدبابات، وربما تزويدها بطائرات مستقبلًا"، داعيًا إلى عدم إحداث كارثة من هذه الإمدادات، لأنها لن تغير أي شيء على خطوط المواجهة.