الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز مغاغة في المنيا 

رئيس مغاغة بالمنيا
رئيس مغاغة بالمنيا يقود حملة لرفع الأشغالات

نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية للمركز، بهدف فتح الطرق امام المارة من المواطنين، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بمعارض "أهلا رمضان".

من جانبه قاد الدكتور محمد حلمي  رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة  حملة لرفع الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور وذلك في حضور عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز.

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وتمكن قسم الإشغالات من إزالة المعوقات والتعديات على حرم الطريق وفتح الطريق أمام المارة والمركبات بعد رفع إشغالات اصحاب المحال التجاريه وتهذيب الباعة الجائلين وتحرير عدد من المخالفات للمتعدين على حرم الطريق، كما تم متابعة مدي توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" حرصًا على المتابعة الدورية لتغذية المعارض بالسلع الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة استهدفت مدخل المدينة القبلى وامام حديقة الفتح وحديقة طه حسين ومنطقة مسجد ابو العلا وشارع طه حسين بحي وسط المدينة 

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وشدد رئيس المركز علي بضرورة تكثيف الحملات لمتابعة إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري لمغاغة.

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وكان رئيس المركز والمدينة قد أجرى جولة تفقدية لمجلس قروى ميانة لمتابعة انتظام العمل بالوحدة ومدى التزام الموظفين بموعد الحضور والانصراف ومراجعة خطوط السير وكذلك مراجعة سجلات المخالفات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين من نظافة وانارة وتمهيد الطرق وإزالة التعديات.

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كما تفقد ورشة السيارات التابعة للوحدة وكلف بعمل حصر لجميع المعدات لبيان المعطل منها لتكثيف حملات النظافة بنطاق الوحدة في الفترة المقبلة موضحا أنه لا يوجد مكان لأي مقصر وأنه سيتابع منظومة العمل بنفسه على مدار الساعة وسيتعامل بكل حسم مع أى تجاوز أو تقصير في العمل 

كما تفقد بعض مشروعات حياة كريمة بالقرى للوقوف على نسبة الانجاز بها ومنها المركز التكنولوجى ومجمع الخدمات ووجه بتواجد الجريدر للعمل بنطاق مجلس قروى ميانه لتمهيد الطرق داخل القرى التي كان يوجد بها أعمال حفر لتسهيل حركة السير أمام المواطنين.

مركز مغاغة بالمنيا حملة مكبرة لرفع الإشغالات تواصل فعاليات معرض أهلا رمضان الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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