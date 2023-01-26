الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بمعارض «أهلًا رمضان»

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المنافذ ومعارض "أهلًا رمضان" المُقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من جودة المعروض وتوافر السلع وبيعها بالأسعار المحددة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة بجميع أجهزتها تولي اهتمامًا بتوفير احتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء من خلال إقامة معارض "أهلًا رمضان" ومنافذ لبيع السلع والمواد الغذائية لتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء (حي أول - منشأة أبوعمر - أبوحماد) بالمرور على معارض "أهلًا رمضان" والمنافذ المُقامة للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية وبالأسعار المعلنة لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وفى سياق متصل، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالشرقية بميدان عرابي بمدينة الزقازيق، في حضور فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، وعبدالحميد عطا لله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووائل عنان أمين عام الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من المواطنين، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبوالفتوح، رئيس حي أول.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 25 باكية لعرض كل السلع والمواد الغذائية من (الجبن والألبان والخضروات والسمن والزيوت والمكرونة واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة والأسماك والبقوليات بأنواعها) بأسعار مناسبة تصديًا لغلاء الأسعار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ممدوح غراب محافظ الشرقية مواجهة ارتفاع الأسعار مراكز ومدن المحافظة معارض اهلا رمضان مدينة الزقازيق مديرية التموين بالشرقية مواد الغذائية مشروعات

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