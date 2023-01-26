الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الاستجابة لشكاوى الأهالي بإصلاح كسر بمواسير مياه الشرب الرئيسية في الشرقية

اتسجابة لشكوى
اتسجابة لشكوى

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل شكوى المواطنين والتواصل الدائم معهم؛ لحل مشكلاتهم فورًا لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي. 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستجابة الفورية لشكوى الأهالي بسبب انفجار خط مياه الشرب الرئيسي بمساكن السلخانه بالمدينة، مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات والمارة، وتم إصلاح الكسر في الخط وشفط المياه من الشوارع  وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي سياق متصل، قام أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستجابة لشكوى الأهالي من كسر ماسورة مياه بشارع الشيخ جوده بالمدينة وتم إصلاح الماسورة ورد الشيء لأصله بالشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعرب أهالي مركز بلبيس ومنيا القمح عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لشكواهم، وإصداره تعليمات لرؤساء المراكز بسرعة حل مشكلاتهم في أسرع وقت.

وفى سياق متصل، استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عامة محافظة الشرقية، خلال شهر يوليو الماضي،  402 شكوى، جرى الرد على 339 شكوى منها بنسبة 84٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارٍ فحص باقي الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل  المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين، من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

إستجابة لشكوي إصلاح الماسورة الاستجابة الفورية التواصل الدائم الجهاز التنفيذي التنسيق

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وائل لطفي

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