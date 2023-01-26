الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بالصف

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم سيارتين نقل أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث مصرع شخصان وإصابة 2 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفي الصف العام لتلقي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حادث تصادم سيارتين نقل الطريق الصحراوي الصف النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

حسناء العجوزة.. حبس سيدة عرضت صورًا فاضحة على فيس بوك وإنستجرام

الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد الشناوي إلى ويجان الإنجليزي

العثور على جثة مُسن فى ظروف غامضة ببورسعيد

حملتان مصريتان ضمن أفضل حملات الترويج للسياحة في العالم خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟