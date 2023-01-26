مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بالصف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم سيارتين نقل أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث مصرع شخصان وإصابة 2 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفي الصف العام لتلقي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.