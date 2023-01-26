الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «الصحة» يكشف آلية الوزارة في التعامل مع متحور كورونا الجديد

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور "1.5.XBB" هو سـلالة فرعية مـن سـلالة XBB المتفرعة من متحـور فيروس كورونا «أومـيكرون»، وينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بباقي السلالات، وتم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلًا للمتحور 1.5.XBB في 38 دولة، غالبيتها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والدانمارك. 

وأضاف عبد الغفار لـ"الدستور"، أن الفيروس يتحور ويتكاثر ويصنع نسخا من نفسه، فستتغير تركيبته الوراثية أحيانا، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا، وهذه التغيرات والتي تعرف بالطفرات الجينية، إذا ما تراكمت فتعرف النسخة الجديدة من الفيروس بأنها نسخة متحورة (Variant)، لافتا إلى أن هذه العملية الطبيعية وتزداد احتمالات حدوثها إذا ما سمح للفيروس بالانتشار على شكل واسع في مجموعة من الكائنات الحية أو من البشر والتسبب في أعداد كبيرة من العدوى، فكلما أتيحت الفرصة للفيروس بالانتشار زاد تكاثره وزادت فرص تعرض الأجيال المتعاقبة لتغيرات وتحورات، وغالبا لا تؤدي هذه الطفرات إلى تغيرات جوهرية في قدرة الفيروس على العدوى أو التسبب في مرض الشخص.

وأوضح عبد الغفار أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين، تظهر عليهم الأعراض، مؤكدا أن اللقاحات مازالت هي خط الدفاع الأول والأهم ضد ظهور أصناف متحورة من الفيروس.

وشدد عبد الغفار على ضرورة الحرص على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور ستة أشهر من تاريخ آخر جرعة وثلاثة أشهر إذا كان المواطن من كبار السن أو من الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة أو مضعفة للجهاز المناعي. 

وأكد عبد الغفار أن هناك عدة إجراءات وقائية يجب اتباعها، ومنها الحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، والأماكن المزدحمة وسيئة، و التهوية، وفي وجود حالة مشتبه إصابتها بكورونا، كما يجب على الشخص المشتبه في إصابته بكورونا ارتداء الكمامة لعدم انتقال العدوى للأشخاص غير المصابين ويجب الالتزام بفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض، وفيما يخص الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولكن ليس لديهم أي علامات أو أعراض، الالتزام بفترة العزل لمدة 5 أيام و يمكن إخراج المريض من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا متحور كورونا الجديد أوميكرون

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