محمد الباز: لدينا خلل في المنظومة الإعلامية ككل.. والمواطن لا يدرك حجم خطر التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن المواطنين يتعاملون مع الإعلام على أنه أسهل شمّاعة لتعليق الإخفاقات، متابعاً أنّ المواطنين يعتبرون أن المتهم الأول هو الإعلام.

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال ندوة بعنوان «الوعي وقضية التغيرات المناخية» ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، اليوم الخميس: «التساؤل الأهم هو (هل يؤمن المواطن أنه بصدد التعرّض لخطر بسبب التغيرات المناخية؟)، مشيراً إلى أن المواطن العادي يشعر أن هناك عوامل سياسية خفيّة خلف التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

الدكتور محمد الباز خلال مشاركته في الندوة

وأشار إلى أن قمة المناخ الأخيرة في مدينة شرم الشيخ شهدت حضور مجموعة كبيرة من مقدمي البرامج والكتاب غير المؤهلين للحديث عن تلك القضية، وطرحوا أسئلة «باهتة» على الضيوف وحاولوا التركيز على «التريند» وابتعدوا عن مخاطر التغيرات المناخية.

وتابع أن الإعلامي لا يجب عليه أن يتحدث في جميع الموضوعات لأنه ليس متخصصاً فيها كلها، موضحاً أن أهم أداة هي القدرة على صياغة السؤال، فالإعلام هو ناقل وحامل للرسالة، مضيفاً: «لدينا خلل في المنظومة الإعلامية ككل ونفتقد لمراكز استطلاعات الرأي العام، والمؤسسات التي تلعب دوراً كبيراً في رفع الوعي.

الدكتور محمد الباز خلال مشاركته في الندوة

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع».

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.