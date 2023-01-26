موسكو: تزويد أوكرانيا بدبابات إبرامز مرحلة جديدة في المواجهة مع «الناتو»

قال قسطنطين جافريلوف رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد ـ 2" يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا وحلف الناتو، إن الغرب انتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات.

وقال "جافريلوف"، خلال لقاء على قناة "روسيا ــ 24"، اليوم الخميس، الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات"، مشيرا إلى أن بلاده تعاملت في السابق مع قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومنع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع، وكذلك مع التحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة مؤكدا على أن بلاده لن تتخلى عن أهدافها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا,

وتابع رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح،"لا يوجد شيء جيد بإمداد أوكرانيا بهذه الدبابات، وربما تزويدها بطائرات مستقبلا"، داعيا إلى عدم إحداث كارثة من هذه الإمدادات لأنها لن تغير أي شيء على خطوط المواجهة.

- سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 30 صاروخًا على أوكرانيا

شنّت القوات الروسية، صباح الخميس، هجومًا على أوكرانيا بـ"أكثر من 30 صاروخًا روسيًا" بعد ساعات على إسقاط سلاح الجو الأوكراني 24 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع، حسبما أعلن الجيش.

وقال الناطق باسم الجيش، يوري إيغنات: "أقلعت ستّ قاذفات من طراز تو- 95 من منطقة مورمانسك (الروسية) وأطلقت صواريخ. نتوقّع أكثر من 30 صاروخًا، بدأ بعضها يظهر في مناطق مختلفة".

وأُسقط 15 صاروخًا منها على الأقلّ، وأشار حكّام مناطق إلى تشغيل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق، عن إسقاط مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب أوكرانيا.